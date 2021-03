Pesaro, tam tam sui social per trovare il cane Eva scomparso da giorni

PESARO – L’appello per trovare la cagnolina Eva, un animale di piccola taglia arrivato in adozione a Pesaro dal canile di Rieti.

Giovedì scorso si è liberata dalla pettorina ed è scappata mentre stava facendo la sua passeggiata con la sua nuova famiglia in strada di Borgheria.

Da allora si rincorrono annunci sui social per cercare di trovarla e appelli. Si sono attivati molti volontari di Enpa Pesaro e di molte associazioni.

Sui social è apparso un annuncio secondo cui «la cagnolina è entrata in autostrada correndo verso sud in mezzo allo spartitraffico. Sono state allertate immediatamente le forze dell’ordine che hanno agito tempestivamente inseguendola ma non riuscendo a prenderla. Sembra che sia uscita altezza prima della galleria di Novilara».

Le volontarie suggeriscono di avvicinarla con cautela ed eventualmente di provare a chiamarla Rosi e non Eva, il nome che aveva nel rifugio da cui proviene.

Eva è molto timida e paurosa. Potrebbe non rispondere al richiamo. In caso di avvistamento si prega di contattare il numero 333.7374053 Elena.