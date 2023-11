Pesaro, stacca il braccialetto elettronico ed evade: era stato condannato per violenze su 3 donne. Evasa anche una coppia di albanesi

PESARO – Stacca il braccialetto elettronico ed evade. Scattata immediatamente la rete di protezione nei confronti delle donne vittime di maltrattamenti e violenza.

Il caso riguarda un ristoratore pesarese di 47 anni condannato in appello per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni ai danni della ex socia del locale e della ex compagna, entrambe straniere. Aveva ricevuto una condanna a 6 anni e l’altra a 4 anni e 4 mesi.

Elena Fabbri ha assistito e difeso le vittime. «Sono stata chiamata da entrambe le donne perché avevano saputo che il loro ex era evaso da casa, dove doveva essere agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Subito sono state raggiunte dai carabinieri che hanno stretto attorno a loro un cordone di sicurezza. È un fatto allarmante perché mi ero sempre opposta alla conversione della misura cautelare in carcere con questa pena afflittiva più lieve. C’è anche una terza donna che l’aveva denunciato per lesioni alcuni anni prima».



Un caso che si apprende nelle stesse ore in cui una coppia di albanesi sulla 40ina, in carcere per tentato omicidio, è evasa durante uno dei permessi lavorativi che gli era stato concesso.

Le ricerche proseguono.