Pesaro, spray urticante in faccia e la derubano dei gioielli

PESARO – Continuano le indagini per risalire alle due donne responsabili di una rapina messa in atto con estrema freddezza e senza remore nei confronti di una anziana.



Il fatto è accaduto all’ora di pranzo di mercoledì in via Ferraris quando due donne si sono presentate davanti all’abitazione di una signora sulla settantina. Una di loro è rimasta di sotto, come a fare da palo, mentre l’altra si è presentata alla porta. Appena la anziana ha aperto, la donna le ha spruzzato in faccia uno spray urticante che in pochi secondi ha messo fuori uso la signora. Un attacco cruento, messo in atto da donne senza remore e senza niente da perdere.

Poi hanno minacciato la signora chiedendo insistentemente dove fossero gli ori o i soldi. L’anziana, comprensibilmente spaventata e in balia delle due malviventi, ha rivelato dove fosse la cassaforte. Ha consegnato anche il codice per aprirla così che le due professioniste del crimine sono riuscite nel loro intento. In pochi istanti l’hanno svuotata degli averi: ori, bracciali, collane, orecchini e monili per un valore ancora da quantificare ma per alcune migliaia di euro.



In pochi minuti se ne sono andate lasciando l’anziana ancora in preda ai bruciori agli occhi dovuti allo spray.

L’anziana ha dato l’allarme alla polizia che è intervenuta con la squadra volante e con la mobile che ha avviato le indagini per risalire alle due responsabili.