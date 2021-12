Pesaro, spintona e colpisce gli agenti della polizia locale: arrestato parcheggiatore abusivo

PESARO – Parcheggiatore abusivo spintona i vigili urbani, inseguimento e l’arresto. Il fatto è accaduto martedì (7 dicembre) nella tarda mattina duranti i soliti controlli che gli agenti della polizia locale effettuano in piazzale Carducci per prevenire il fenomeno degli ambulanti e posteggiatori abusivi.

Gli agenti hanno fermato un senegalese di 48 anni che non ne voleva sapere di farsi identificare. Ne è nato subito un diverbio e l’uomo ha spintonato gli agenti dandosi alla fuga. I due poliziotti della locale lo hanno inseguito per le vie del centro. L’uomo è arrivato fino a piazzale Matteotti per poti tornare indietro verso viale XI Febbraio. Qui è stato raggiunto dagli agenti e ne è nata una violenta colluttazione per cercare di calmarlo. I due poliziotti hanno riportato ecchimosi e lesioni giudicate guaribili dai medici del pronto soccorso in 3 e 10 giorni.

Una volta placata la furia del senegalese, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un volto noto per le forze dell’ordine perché il 48enne, da tempo in Italia, è gravato da diversi decreti di espulsioni e 5 ordini di allontanamento da Pesaro, tutti mai rispettati. Un passato fatto di altre resistenze a pubblico ufficiale, minacce e oltraggi.

Nel pomeriggio la direttissima in tribunale a Pesaro dove il senegalese ha patteggiato a una pena di 10 mesi con obbligo di firma tutti i giorni dai carabinieri.