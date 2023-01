Pesaro, droga e soldi nelle scarpe: arrestato in zona stazione

PESARO – La droga e i soldi dello spaccio nelle scarpe, scatta l’arresto per un 26enne ghanese.

Il fatto è avvenuto mercoledì sera (25 gennaio) in zona stazione del treno, dove gli agenti della Volante della questura di Pesaro hanno effettuato dei controlli. Qui si sono imbattuti in tre stranieri già noti alle forze dell’ordine. Alla vista delle divise sono scappati, ma uno di loro è stato inseguito e bloccato nella zona della caserma.

Dalla perquisizione sono emerse alcune dosi di hashish e dei contanti in una scarpa.

La perquisizione è proseguita a casa del ghanese, fuori Pesaro. Qui non è stato trovato nulla ma i poliziotti hanno anche aperto il suo garage, nelle pertinenze della casa. E sono spuntati fuori circa 100 grammi di hashish oltre a circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento della vendita della droga. Motivi per cui il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida. Arresto convalidato, il ghanese è stato rimesso in libertà.