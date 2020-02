Pesaro, si finge addetta comunale e truffa una 80enne

PESARO – Si finge addetta al controllo della raccolta differenziata e raggira una povera anziana.

Il fatto è accaduto la sera di mercoledì in via Fabriano. Qui una signora di 80 anni ha aperto la porta della sua abitazione a una giovane donna. Lei si è spacciata per una dipendente comunale addetta alla verifica della correttezza della separazione dei rifiuti della raccolta differenziata.

L’anziana l’ha fatta entrare per un controllo. Ma dietro quell’aspetto professionale, si nascondeva la truffa.

Infatti poco dopo in casa è entrato anche un complice, un uomo. Mentre la finta addetta comunale distraeva l’anziana, lui è piombato in camera da letto dove ha iniziato a cercare soldi e gioielli.

Da una scatola ha rubato alcuni monili in oro per un valore stimato di circa 5000 euro. Poi se ne sono andati. Ed è qui che l’anziana, tornata in camera, si è accorta del raggiro e ha avvisato i carabinieri. Ai militari ha descritto le fattezze della signorina. Le indagini e le ricerche sono in corso.