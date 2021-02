Pesaro, sei ordini di allontanamento ma fa il parcheggiatore abusivo: denunciato

PESARO – Nella sua esperienza pesarese ha avuto ben sei ordini di allontanamento dalla città, ma lui continua imperterrito a fare il parcheggiatore abusivo in piazzale Carducci. Ed è arrivata la denuncia e una multa salatissima che viste le condizioni di povertà non riuscirà a pagare.



I carabinieri della stazione di Pesaro hanno effettuato una serie di controlli anche grazie alla compagnia intervento operativo Cio.

I militari martedì 9 febbraio hanno controllato alcuni personaggi che gravitano al parcheggio davanti al tribunale. Qui hanno sorpreso una vecchia conoscenza, un senegalese di 57 anni.



Dal controllo è emerso che era già stato gravato di ben 6 daspo urbani. Non poteva stare lì ma stava “lavorando” come parcheggiatore abusivo.

Per questo motivo è stato sanzionato, una multa che può andare da 779 a 3.095 euro. Il senegalese è stato anche denunciato per l’inosservanza degli ordini di allontanamento. In passato si era tentata l’espulsione, ma per motivi burocratici, non può essere rimpatriato.