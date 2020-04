Pesaro, scompare Giovanni Malavolta, l’ex Cancelliere del tribunale: «Stimato e ben voluto»

Aveva 84 anni ed è morto in seguito alle complicanze del Coronavirus. Per l'ordine degli avvocati «un amico, una persona gentile e professionale»

PESARO – Per tutti una persona gentile, rigorosa e ben voluta da tutti. È morto Giovanni Malavolta, 84 anni, per tanti anni Cancelliere del Tribunale di Pesaro.



Un’altra vittima del Coronavirus. Era ricoverato nella casa di riposo Padre Damiani, fino a quando le sue condizioni si sono aggravate ed è stato ricoverato in ospedale a Pesaro.

Dall’ordine degli avvocati arriva la notizia della sua scomparsa: «Era un amico per molti di noi. In questo momento in cui non è possibile portare un ultimo saluto alle persone care, conserviamo con affetto il suo ricordo. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza a Maria Grazia, alla moglie Anna ed al figlio Marco».



L’avvocato Danilo Del Prete lo conosceva bene e lo ricorda nel vecchio palazzo di giustizia in via San Francesco: «Ancora si chiamava Pretura, era una persona squisita, stimata e ben voluta. Una figura di rifermento. Lo chiamavamo Giovannino, perchè era sempre disponibile e comprensivo con tutti. Viene a mancare una figura importante».