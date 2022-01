Pesaro, scappa e scarica la droga nel water di un bar: denunciato

PESARO – Scappa dai carabinieri e scarica la droga nel water di un bar. Denunciato.

Proseguono i controlli dell’Arma dei Carabinieri nelle aree pubbliche di Parco Miralfiore, Stazione Ferroviaria e Piazza Falcone e Borsellino. Nei giorni scorsi, durante un servizio coordinato per la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri delle Stazioni di Pesaro e Isola del Piano, coadiuvati dal Nucleo Cinofili e dal collega a quattro zampe “Bob”, hanno controllato e identificato circa trenta persone. Durante le operazioni, un guineano disoccupato e incensurato di 24 anni, alla vista dei militari, ha tentato di eludere il controllo precipitandosi all’interno di un bar di viale XXIV Maggio. I Carabinieri lo hanno quindi seguito fin dentro al bagno del locale, dove è stato sorpreso nell’atto di scaricare l’acqua del WC nonostante vi fosse appena entrato. I sospetti generati da tale comportamento sono stati corroborati anche dalla reazione del cane antidroga Bob, che ha indicato la possibile presenza di sostanze stupefacenti. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di 21 grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo “hashish”, suddivisi in 7 dosi, di cui una occultata in un pacchetto di sigarette, e di un coltello lungo 18 centimetri. Dopo la perquisizione, il ragazzo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e poi denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, che dovranno essere provate nel corso del procedimento penale conseguente.