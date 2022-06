Pesaro, rubano uno zaino durante la movida: un arresto e una denuncia

PESARO – Rubano lo zainetto di una ragazza durante una serata, scatta l’arresto. Il fatto è avvenuto nella serata del 1 giugno, durante la movida prima della giornata di festa del 2. Nel corso dei consueti servizi di controllo concentrati lungo viale Trieste gli agenti della volante hanno notato una certa agitazione all’altezza del locale “Dalla Cira”, ritrovo serale per decine e decine di giovani.

Qualcuno aveva rubato lo zaino a una ragazza che se ne era accorta dando allarme. Nel mirino era finito un uomo che era stato visto aggirarsi intorno alle compagnie di giovani insieme a un minorenne. Sospetti fondati perchè lo stesso ragazzo, di origine romena, stava scappando per far perdere le proprie tracce ma è stato bloccato dagli agenti della volante. Prima di essere fermato l’uomo aveva però fatto in tempo a disfarsi dello zaino trafugato gettandolo per strada continuando a negare di averlo rubato e di averlo con sè. Niente da fare. I poliziotti si sono messi alla ricerca e, frugando, hanno recuperato lo zaino con quanto contenuto al suo interno riconsegnandolo alla giovane derubata. Il romeno è invece stato arrestato per furto in flagranza e il ragazzino che era con lui denunciato.