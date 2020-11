Pesaro: rubano moto, caschi e targhe per un valore di 30 mila euro

Il colpo nella notte al Motorshow in strada Montefeltro. Dei professionisti che avevano preparato il colpo a tavolino perché avevano con loro un furgone per poter portar via moto e accessori rubati

PESARO – Rubano moto, caschi, tute e targhe. Colpo da 30 mila euro tra la notte di domenica e lunedì al Motor Show, in Strada Montefeltro alla Torraccia, specializzato nella rivendita di moto e accessori.



I malviventi, dopo aver forzato la finestra di un bagno, sono entrati all’interno e hanno aperto le porte principali così da poter portar fuori le moto e le attrezzature.

Hanno quindi rubato due motocicli marca Kawasaki, due dozzine di targhe di mezzi da rottamare, oltre 50 caschi e vari bauletti e sacche per moto. Il tutto per un danno di 30 mila euro circa.

Dei professionisti che avevano preparato il colpo a tavolino perché avevano con loro un furgone per poter portar via moto e accessori rubati. Sul posto sono andati i Carabinieri della Stazione di Borgo Santa Maria per gli accertamenti del caso.

Da segnalare che oltre al materiale di valore, si sono concentrati anche sulle targhe che potrebbero essere utilizzate sulle moto rubate o per compiere altri reati o furti.

Non è la prima volta che il Motorshow finisce nel mirino dei ladri. Era già successo lo scorso gennaio.