Pesaro: rubano gioielli, orologi e contanti. Bottino da 20 mila euro

Il furto a Villa Fastiggi in via in Sala dove i malviventi hanno approfittato di una finestra aperta. Indagano i carabinieri

PESARO – Orologi, gioielli contanti: un bottino da 20 mila euro.

Furto nel tardo pomeriggio di venerdì nel quartiere di Villa Fastiggi, in via In Sala dove i malviventi si sono arrampicati al primo piano di una palazzina per raggiungere una finestra lasciata aperta.

I ladri sono entrati e hanno messo tutto sotto sopra. Hanno aperto armadi e cassetti dove hanno trovato contanti, diversi monili in oro e una bella collezione di orologi di discreto valore.

Una volta rientrato, il padrone di casa ha dato l’allarme ai carabinieri che stanno indagando sull’episodio. Secondo una prima stima rispetto ai gioielli, orologi e contanti rubati, il bottino si aggirerebbe attorno ai 20 mila euro.

Furto che fa seguito a due colpi in appartamento dove i ladri, professionisti hanno tagliato le casseforti con una smerigliatrice. Il primo colpo sulla panoramica San Bartolo e il secondo due giorni dopo in via Fratelli Bandiera.