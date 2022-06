Pesaro, ragazzini spintonati rapinati dei monopattini da altri minorenni

Il fatto è avvenuto in viale Trieste. Il papà del ragazzino vittima della baby gang: «Scena da far west, ho il cuore distrutto»

PESARO – Aggrediti e rapinati dei loro monopattini. Si tratterebbe di una banda di minorenni che con sfrontatezza ha attaccato due quattordicenni che stavano rientrando a casa. Il fatto è avvenuto in viale Trieste all’altezza di Villamarina nell’aria dei giochi.



Erano all’incirca le 23,30 quando i due quattordicenni, sul loro monopattino, sono stati avvicinati da dei diciassettenni. Li hanno spintonati e fatti cadere. Poi hanno preso i loro monopattini elettrici paventando i minorenni.

Una delle due vittime è scappata dalla paura mentre l’altro ragazzino ha subito avvisato il padre che è corso sul posto e ha denunciato tutto alla polizia. È intervenuta la squadra volante e ha raccolto le descrizioni del ragazzino.

Il padre del bambino descrive la sensazione che si prova. «Non è accettabile che dei ragazzini così sfrontati possano rapinare dei bambini. È stato un gesto violento e una scena da far west. L’amico di mio figlio ha avuto molta paura da scappare a casa. Il mio ragazzo finito in ospedale perché nella caduta aveva male alla caviglia. È stato spintonato e buttato a terra, ha avuto moltissima paura. Ho il cuore distrutto».



Le indagini sono proseguite per cercare i responsabili. Sul caso sta lavorando anche la squadra mobile.