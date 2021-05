Pesaro, il Quartiere 8 segnala un presunto adescamento di minore a Borgo Santa Maria

PESARO – Presunti adescamenti in zona Chiesa Santa Maria Regina a Borgo Santa Maria, il Quartiere 8 di Pesaro segnala il fatto sul proprio profilo istituzionale. È tam tam sui social. Si attendono verifiche anche in base ad eventuali immagini di videosorveglianza.

Il Quartiere ha pubblicato un post che ha generato numerose condivisioni. Si tratta di un fatto definito «molto ambiguo successo davanti la nuova chiesa di Borgo. Uno scooter nero si è fermato davanti la chiesa, un personaggio robusto di mezza età con pochi capelli brizzolati, sceso dallo scooter ha avvicinato un bambino che giocava in disparte rispetto il gruppo di amici e con la scusa che stava cercando un bagno lo ha fatto entrare in chiesa dietro di sé. Fortunatamente uno dei tanti adulti che stazionano nella via mentre i bimbi giocano si è accorto della scena che gli è sembrata poco chiara ed è subito intervenuto per far uscire il bimbo. Fortunatamente non è accaduto nulla, tanto che il bimbo non ha fatto in tempo ad accorgersi di niente. Dai bimbi che frequentano la via ci è stato segnalato che anche ad un altro di loro era stata posta la stessa richiesta dallo stesso personaggio in un’altra zona del quartiere (nei pressi di Via Monte Amiata). Noi che abitiamo qua in zona, abbiamo sempre ritenuto “sicuro” lasciare i bimbi giocare liberamente, ma questo fatto ci ha molto spaventato. Vorremmo invitare tutti a tenere alta l’attenzione. Noi dal canto nostro abbiamo già segnalato il fatto al Parroco, lo segnaleremo sui vari gruppi di scuola e catechismo e lo segnaleremo anche alle autorità competenti».

Al momento non ci sono certezze su quanto accaduto.