Pesaro, prima litiga col fidanzato poi prende a calci i carabinieri: arrestata

Il fatto è avvenuto in piena notte in zona porto. La giovane ha insultato e colpito i carabinieri

PESARO – Litiga con il fidanzato e poi prende a calci i carabinieri, arrestata. Il fatto riguarda una ragazza pesarese trentenne che nella notte fra sabato e domenica, dopo la mezzanotte, ha avuto un forte alterco con il suo ragazzo. I due hanno litigato animosamente e hanno attirato l‘attenzione di alcuni passanti e vicini in zona porto.

Questi hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri.

Ma la giovane, alla vista delle divise, anziché calmarsi ha iniziato a inveire e a dare in escandescenze. Vista l’alterazione psicofisica probabilmente dovuta all’alcol militari hanno chiesto se la giovane volesse essere presa in cura dai sanitari del 118. Ma lei non voleva saperne, di qui una serie di insulti ai carabinieri. “Che cosa volete, non sapete fare nulla, non capite nulla”.

Poi dalle parole si è passati ai fatti con la trentenne che ha aggredito i militari a suon di calci. Uno dei carabinieri è stato in seguito refertato e ha avuto una prognosi di cinque giorni.

I militari non hanno potuto far altro che arrestare la giovane per resistenza pubblica ufficiale e lesioni.

Ieri mattina la ragazza è stata portata davanti al giudice per l’udienza di convalida, difesa dalla bucato Mara roccisano. Illegale ha chiesto i termini a difesa per poter preparare una pena alternativa. L’arresto è stato convalidato e non è stata applicata nessuna misura.