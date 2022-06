Pesaro, palpeggia cameriera d’albergo: 60enne finisce ai domiciliari

L'uomo lavora come portiere nella stessa struttura della ventenne che lo accusa di averle messo le mani addosso

PESARO – Accusato di aver palpeggiato una 19enne in hotel, arrestato. Durante l’udienza di convalida il 60enne romagnolo ha scelto di non rispondere alle domande del giudice.

L’uomo è stato arrestato l’altra sera con la scusa di violenza sessuale, dopo che era scattato il cosiddetto codice rosso, il sistema che protegge le vittime di violenza.

Secondo la denuncia della vittima, una ventenne pesarese, cameriera dell’hotel in cui lavora anche il 60enne come portiere, lui avrebbe iniziato a farle delle avances. Poi però dalle parole sarebbe passato ai fatti, approfittando di una zona appartata e buia, arrivando ad allungare le mani sulle parti intime della ragazza. La giovane si è divincolata per sfuggire alla presa e ha chiesto aiuto.

Grida sentite da un altro dipendente dell’hotel, che si trovava lì vicino ed è corso in suo aiuto. La ventenne ha chiamato subito i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno arrestato il portiere con l’accusa di violenza sessuale.

La ragazza è stata portata al pronto soccorso di Cattolica dove è finita sotto osservazione dei sanitari. Il 60enne è stato rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi. Ai militari avrebbe negato tutto dicendo di non aver fatto nulla di quanto accusato. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.