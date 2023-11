Pesaro, ondata di furti a Colombarone: arrestato in flagranza uno dei ladri

PESARO – Furti nelle abitazioni, arrestato uno dei sospettati.

Nelle ultime settimane sono stati registrati numerosi furti in ville e appartamenti ubicati in località Colombarone di Pesaro e nelle zone limitrofe.

Alla luce di ciò, i carabinieri di Pesaro e Gabicce Mare hanno dato massimo impulso alla perlustrazione delle aree, in particolare nelle ore in cui sono avvenuti i furti.

L’operato dei militari era già stato utile per evitare, nei giorni trascorsi, il compimento di un ulteriore furto in una villa sita in località Case Badioli di Gabicce Mare, quando una pattuglia, perlustrando le vie della frazione, si era accorta del tentativo, da parte di due malviventi, di scassinare una porta-finestra. I due ladri erano riusciti ad evitare la cattura, soltanto scappando a piedi in aperta campagna e approfittando del buio.

Nella serata di martedì 14 novembre, invece, due giovani hanno provato a introdursi in un appartamento di Colombarone, ma la proprietaria, accortasi del tentativo di furto ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri. In breve tempo le pattuglie dell’Arma di Gabicce Mare e Pesaro, già dislocate in area poiché in servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei furti in abitazione, sono riuscite a individuare i due presunti ladri.

Ne è scaturito un lungo inseguimento a piedi, nell’abitato della frazione di Case Badioli di Gabicce Mare (limitrofo a quello di Colombarone), durante il quale i malviventi si sono introdotti anche in altre abitazioni, scavalcando cancelli di recinzione, al fine di sfuggire ai militari.

Ciononostante, i Carabinieri sono riusciti a raggiungere i due soggetti in fuga, riuscendo a bloccarne però solo uno. Il predetto, perquisito sul posto, è risultato in possesso di strumenti utili all’effrazione.

Inoltre, a seguito della perquisizione eseguita nel domicilio del soggetto, è stato possibile rinvenire circa 2.000 euro in contanti, banconote di vario conio estere, numerose paia di occhiali di marca, penne, orologi, numerosi monili in oro (catenine, bracciali, anelli e orecchini) e un televisore di grosse dimensioni (Samsung), tutto allo stato ritenuto provento di attività illecite.

L’arrestato è un cittadino albanese incensurato 24enne. Sono in corso le ricerche dell’ulteriore soggetto.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, concordando con l’operato dei Carabinieri, ha disposto che l’arrestato fosse condotto presso la Casa Circondariale di Pesaro, in attesa dell’udienza di convalida. Per l’uomo vige comunque la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna passata in giudicato.

Sono tuttora in corso, da parte dei carabinieri, le operazioni di identificazione dei proprietari di tutto il materiale rinvenuto e posto sotto sequestro. Per tale motivo i cittadini che avessero subito un furto di oggetti, per come sopra descritti, sono invitati a raggiungere la Stazione Carabinieri di Gabicce Mare, per verificare se si tratti di oggetti a loro sottratti.