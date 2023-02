Omicidio Pesaro, ore frenetiche per le ricerche del killer. La pista di un trentenne ludopatico

PESARO – Sono ore frenetiche di ricerche del killer di Pierpaolo Panzieri, il 27enne ucciso con 13 coltellate in via Gavelli martedì sera. La polizia starebbe cercando un trentenne con qualche disturbo legato alla ludopatia. Al momento è questa la pista seguita ma il riserbo è massimo e le ricerche sono in corso.

Panzieri aveva cenato con il suo assassino, gli aveva aperto la porta di casa, avevano consumato cibo e sigarette. Poi il litigio che ha armato la rabbia del killer. I contorni sono tutti da chiarire e la caccia è aperta.

Intanto il sindaco Matteo Ricci manda «Un abbraccio forte alla famiglia e agli amici. Tutta Pesaro vi è vicina in questo momento di dolore tremendo per un delitto così efferato quanto assurdo. Speriamo che le forze dell’ordine riescano presto a prendere l’assassino».