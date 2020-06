Pesaro, moto finisce nel fiume Metauro per una foto: recuperata dai vigili del fuoco

PESARO – Una moto è finita nel fiume Metauro per una foto. È successo nel pomeriggio del 13 giugno in zona Cerbara a Terre Roveresche.



Protagonista della vicenda un centauro che si sarebbe fermato sugli argini del corso d’acqua, sarebbe sceso dal bolide per gustarsi la splendida vista e per immortalare il momento con una foto.



Il cavalletto della moto, per cause non chiare, avrebbe ceduto e il pesante mezzo sarebbe rotolato verso il fiume sotto gli occhi impotenti del centauro che non ha potuto fare altro che allertare i soccorsi.



Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra di sommozzatori che, in maniera non facile, dopo diverso tempo, sono riusciti a recuperare il pesante mezzo finito svariati metri sott’acqua.