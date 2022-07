Pesaro, è morto il presidente del tribunale Giuseppe Luigi Fanuli

PESARO – E’ morto il presidente del tribunale di Pesaro Giuseppe Luigi Fanuli. E’ stato trovato questa mattina nell’appartamento di via Giordano Bruno, in pieno centro a Pesaro.



Originario di Tortona, ha vissuto e lavorato nelle Marche. Dopo aver lavorato nel fermano, negli anni Novanta è stato sostituito procuratore a Macerata. Poi era stato presidente della sezione penale a Fermo, e negli anni 2000 in corte d’appello.

Il presidente Giuseppe Fanuli

Era presidente del tribunale di Pesaro dal dicembre 2017. Oltre alle funzioni amministrative, svolgeva attività giudiziaria in materie civili e penali (presidente della Corte di Assise e dei Collegi per reati di competenza della procura distrettuale antimafia).

Era stato presidente della Sezione penale della Corte di appello delle Marche dal 2012 al 2017; presidente della Corte di Assise di Appello e componente effettivo della stessa (dal 2010 al 2017). È stato anche presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro dal 2015.

Persona stimata, viene ricordato nell’ambiente giudiziario come una carica autorevole e preparata.