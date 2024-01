Pesaro, è morta Federica Tesini: il mondo della cultura e dell’ambiente in lutto

PESARO – È morta Federica Tesini, presidente di Italia Nostra di Pesaro-Urbino per oltre 38 anni, una vita dedicata alla cultura, all’arte e all’ambiente. Avrebbe compiuto domani 72 anni. Era ricoverata all’Hospice di Fossombrone, dove combatteva contro un male incurabile.

Pesarese, si era laureata in Lettere ad Urbino e aveva prestato servizio per quattro anni come consulente artistico ai Musei Civici di Pesaro.

Grande appassionata di ambiente, si era iscritta a Italia Nostra, associazione della quale è stata presidente nella sezione di Pesaro-Urbino, sin dal luglio 1985. Lascia il marito Roberto, la madre Antonia, il fratello Daniele e i nipoti.

Tra le su battaglie quella per l’ex Bramante, la tutela del San Bartolo, il caso della Siligata, quello dell’antenna, ma anche la denuncia sulla conservazione della pala del Bellini. Tante le testimonianze di affetto e di stima.

Le esequie di Federica Tesini si terranno domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 15.30 alla chiesa di Cristo Re. Al marito Roberto Badioli le condoglianze della redazione del Carlino Pesaro.