Pesaro, è morta Domenica Ercolani: la donna più anziana d’Italia con i suoi 113 anni

PESARO – È morta venerdì 17 novembre, a Pesaro, Domenica Ercolani, la donna più longeva d’Italia. Il 3 luglio scorso, aveva festeggiato il suo 113esimo compleanno.

La decana d’Italia era nata ad Urbino il 3 luglio del 1910, risiedeva a Pesaro. Ha fatto la casalinga, prendendosi cura dei figli, della casa e dell’orto. A prendersi cura di lei la figlia che di candeline ne ha spente 87 e i nipoti. Dopo la morte del marito nell’86, ha dovuto affrontare anche quella del figlio Sisto, scomparso a soli 45 anni per un tumore al polmone.

Domenica non assumeva medicine, se non alcune gocce per dormire: l’obiettivo era quello di evitare di alterare un equilibrio che l’ha portata fino ai 113 anni.

Nina, così si faceva chiamare, ha attraversato due guerre mondiali e due pandemie: la Spagnola del 1918 e, più recentemente, il Covid-19.