Pesaro, maxi sequestro di addobbi e prodotti natalizi illegali

PESARO – Addobbi di natale e prodotti non a norma, maxi sequestro della guardia di finanza di Pesaro. Nell’ambito della repressione dei traffici illeciti di natura economica e finanziaria, le “fiamme gialle” della Provincia di Pesaro e Urbino, in prossimità delle feste natalizie, hanno intensificato i controlli nel settore della commercializzazione dei prodotti in genere, finalizzati ad assicurare che le merci immesse sul mercato non risultino nocive per i consumatori.

Nel solo mese di dicembre, tali attività hanno permesso di sequestrare 176.000 prodotti fra addobbi natalizi, cancelleria, materiale di ferramenta e da merceria, risultati non conformi alla normativa vigente in quanto privi dell’obbligatoria indicazione della denominazione legale o merceologica, della prescritta indicazione del produttore o dell’importatore, del paese di origine (nel caso di prodotti provenienti fuori UE), dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente.

Si tratta di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori: tale materiale è stato, dunque, ritirato dal mercato dai finanzieri ed i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per la definizione delle sanzioni amministrative complessive contestate che prevedono sanzioni pecuniarie anche fino a 25.800 euro. «Il dispositivo posto in atto dalla guardia di finanza a contrasto della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizione eque di concorrenza», spiegano le fiamme gialle.