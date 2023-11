Pesaro, ladri in azione a Colombarone. I residenti organizzano gruppi WhatsApp e raccolta firme

PESARO – Ladri in azione nella zona di Colombarone, i cittadini si organizzano con gruppi WhatsApp e raccolta firme per chiedere telecamere all’amministrazione comunale.

Una decina di giorni fa erano stati segnalati dei furti nelle abitazioni. E nelle ultime sere i residenti hanno di nuovo segnalato la presenza di due persone magre, sulla trentina, in corrispondenza di alcuni ammanchi nelle case. Un tam tam che rimbalza sui social a più riprese. «Sembra che i ladri abbiano colpito un’abitazione in via Croce vecchia e in via Romagna». Colpi commessi dopo il tramonto quando è già buio e fino all’ora di cena, prendendo di mira le abitazioni in cui le famiglie non sono ancora rientrate. Tra l’altro spesso sono anche abitazioni isolate che confinano con i campi. Di qui la proposta: «Dovremmo trovare una soluzione per avvisarci tutti, quando qualcuno vede ladri nella zona».



I residenti hanno quindi dato vita a gruppi WhatsApp di vicinato per diffondere più velocemente le segnalazioni e per controllare la zona.

Non è tutto perché sta partendo anche una raccolta di firme da indirizzare al Comune e al quartiere di riferimento (il sesto, quello del parco San Bartolo) per chiedere un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei punti ritenuti cruciali.