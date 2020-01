Pesaro, la segue nel parcheggio, apre la portiera e la rapina

PESARO – La segue nel parcheggio del San Decenzio e la rapina. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di lunedì (27 gennaio). Una signora è stata prima seguita con lo sguardo da un uomo straniero, che poi ha deciso di passare all’attacco.

La donna è entrata in macchina senza troppi pensieri, ma pochi istanti dopo aver chiuso la portiera, l’ha sentita riaprirsi. Davanti a lei un uomo con cattive intenzioni. Tantissimo lo spavento in quegli attimi di concitazione. L’uomo puntava alla sua borsa così ha cercato di prenderla. La donna sulle prime ha reagito di istinto e ha cercato di non mollarla ma lo straniero l’ha poi strappata a forza e poi è scappato di corsa facendo perdere le proprie tracce. Nella borsa non c’erano tanti soldi, ma le carte di credito e i documenti.

La donna impaurita ha chiamato la Polizia che è intervenuta sul posto. Si indaga per rapina. Gli agenti della Questura stanno cercando immagini di videosorveglianza per circoscrivere la scena e dare un volto al rapinatore.