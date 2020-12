Pesaro piange la scomparsa di Marco Tomassoli, mancato ad 86 anni nella serata del 17 dicembre mentre stava guardando alla Tv un match della sua squadra del cuore, il Torino. A darne il triste annuncio è stato il figlio attraverso i social: «Ciao grande babbo Marco tutto quello che ho imparato nella vita e nel lavoro lo devo a te ed alla mamma Sara che così potrai rivedere con la nostra Raffi che già è pronta per mettersi in mezzo a voi come faceva quando eravate tutti quaggiù».

Marco Tomassoli

L’86enne era a Pesaro una vera e propria istituzione grazie alla storica a tabaccheria-edicola-ricevitoria Tomassoli sita in via Cialdini e gestita oggi dal figlio Roberto. Una vera e propria pioggia di frasi di cordoglio sono apparse sui social nelle ultime ore a testimonianza di quanto l’uomo fosse stimato e benvoluto dall’intera comunità. Scrive un’utente: «Mi dispiace! Ancora lo ricordo quando da piccola venivo in tabaccheria” quanto L avrò “stressato” prima con :CIOÈ e poi con gli anni con :Dylan Dog…le mie sentite condoglianze». Il rito funebre si svolgerà lunedì 21 dicembre alle 15, alla chiesa Madonna di Loreto.