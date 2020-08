Pesaro, i ladri gli rubano la caldaia: infiltrazioni e danni in casa

Il fatto è accaduto in un condominio di via Salvatori. Al rientro dalle vacanze l'amara sorpresa in mansarda con conseguenze anche in casa

PESARO – Rientra dalle vacanze e scopre che i ladri gli hanno rubato la caldaia. Un furto che ha provocato infiltrazioni d’acqua e danni in casa.

A raccontarlo è un signore che risiede in zona piazza Redi, in via Salvatori al terzo piano del condominio.

Il 26 agosto la sera è rientrato a casa dalle vacanze e si è accorto che il termostato della caldaia era spento e non segnava niente. Così l’uomo è salito di sopra nella masarda dove dove ci sono i locali della caldaia per vedere cosa fosse successo.

La porta era chiusa a chiave come era stata lasciata prima di partire. Ha infilato la chiave dentro la serratura e si è accorto che non si apriva. Dopo avere forzato un po’ è riuscito ad aprirla ed ecco che davanti a lui si è parata la brutta sorpresa: la caldaia non c’era più. Una Vailant nuovissima montata a dicembre 2019. Per di più non c’erano segni di effrazioni sia sopra che sotto alla porta del condominio.

La caldaia rubata dalla mansarda

In seguito al furto il proprietario di casa ha dovuto fare i conti con i danni anche dentro casa per le infiltrazioni d’acqua. Si sono staccate parti di intonaco che sono rovinate in salotto.