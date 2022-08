Pesaro, graffiano nove auto in viale Verdi: è caccia a due giovani

PESARO – Nove auto rigate per dispetto, o forse per noia. È caccia ai due ragazzi responsabili. Il fatto è successo in viale Verdi intorno alle 4 di giovedì quando alcuni condomini hanno sentito dei rumori e si affacciano alla finestra.

Hanno visto due giovani intenti a rigare deliberatamente le auto in sosta con una punta metallica. Poi sono scappati. I proprietari sono scesi in strada e hanno visto che almeno 9 auto erano state graffiate sulla carrozzeria.



Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno dato la caccia ai responsabili. Le indagini e gli accertamenti sono in corso. Si stanno visionando anche le telecamere della zona per poter dare un volto e un nome ai vandali che hanno compiuto questo gesto.



Un dispetto o una bravata che ha arrecato danni per centinaia di euro ai proprietari dei veicoli ora costretti a ricorrere a un carrozziere per sistemare quei brutti segni sulla portiera e su tutto il lato delle loro auto. Due giovani forse ubriachi, reduci dalla movida, in cerca di una bravata o forse incapaci di divertirsi in altre maniere, un modo stupido di passare il tempo. Le verifiche sono in corso.