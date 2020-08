PESARO – Disavventura a lieto fine per un giovane che si era perso nel bosco durante un’escursione ed è stato ritrovato grazie al fiuto di una giovane cucciola di Golden Retriever.



È successo nella giornata del 21 agosto nel Parco Naturale di Tecchie, un’area protetta di modeste dimensioni, circa 195 ettari, situata nel cuore delle Serre di Burano, una lunga catena montuosa che segna tra l’altro il confine tra le Regioni Marche ed Umbria.

Il Golden Retriever Penelope

Per fortuna del giovane, Penelope, questo il nome del cane di appena 9 mesi, stava prendendo parte insieme ai suoi proprietari di Senigallia ad un trekking organizzato da un’associazione escursionistica proprio in quella zona: la cucciola è stata attirata dalle grida di aiuto del ragazzo in difficoltà e così, dopo essersi divincolata dal suo guinzaglio, si è precipitata in aiuto del disperso, individuandolo e permettendogli così di riunirsi al gruppo. Sul posto sono arrivate in breve tempo anche le squadre di soccorso e Penelope è diventata, oltre che l’eroe del giorno, anche la mascotte del gruppo.