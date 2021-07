Pesaro, in preda alla gelosia dice che la ragazza è scomparsa: denunciato

PESARO – Aveva dato l’allarme per rintracciare la sua ragazza “scomparsa”. Ma viene denunciato.



Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte la sala operativa della questura di Pesaro è stata allertata da un ragazzo che diceva che la compagna era sparita da tempo dopo che era uscita col cane. Lui non riusciva a mettersi in contatto così ha chiesto aiuto alla polizia chiedendo di controllare di persona nella zona, avviando le ricerche.

I poliziotti hanno chiesto le generalità del ragazzo e la residenza, ma questi ha fornito identità false. I poliziotti lo hanno scoperto di lì a poco perché quando sono arrivati nel quartiere di Vismara, al civico indicato, non hanno trovato nessuno.

Un rapido controllo sul telefono di chi aveva chiamato e i poliziotti hanno scoperto che si trattava di un ragazzo, un volto noto per la polizia. Anche la sua compagna è una donna conosciuta alle forze dell’ordine. Entrambi hanno precedenti.

Così una volta inquadrato il contesto di tutto, i poliziotti hanno raggiunto lui nella sua vera casa.

Gli agenti della squadra volante sono riusciti a ricostruire tutto quanto e hanno scoperto che il giovane, costretto a casa per una gamba rotta, era in preda ai fumi della gelosia. La ragazza era uscita e lui voleva generare attenzione e far in modo che la ragazza potesse rientrare.

Una dinamica tutta da interpretare, ma ai poliziotti non è restato altro da fare che denunciare il ragazzo per procurato allarme visto che si sarebbe potuto innescare un dispositivo interforze di ricerca persona.