Pesaro, spaccata al tabacchi e furto in concessionaria, banda di ladri professionisti in azione

PESARO – Sfondano la vetrina del tabacchi con il furgoncino. Colpo importante anche in una concessionaria. Bande di ladri professionisti in azione.

Alle 3 circa nella notte tra domenica e lunedì 27 febbraio, una banda di ladri ha effettuato una “spaccata” al Bar Merc di Pesaro, in via Lombardia. Hanno sfondato l’ingresso con un furgone. Una volta fatta cadere la vetrina hanno rubato in tutta fretta stecche di sigarette e pacchi di gratta e vinci per un valore complessivo di circa quindicimila euro.

L’ipotesi è che i malfattori possano cercare di rivendere i biglietti a qualche sprovveduto, ben consapevoli che le eventuali vincite, derivando da tagliandi provento di furto ben individuati dal codice di riconoscimento, non potranno essere riscosse.

Sul posto è intervenuta una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pesaro che, dopo i rilevi del caso, hanno aperto una indagine sul fatto.

Nella stessa notte, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso di una concessionaria di motocicli pesarese, la Motorshow di Strada del Montefeltro. Anche in questo caso un colpo messo a segno da una banda preparata. Hanno trafugato indisturbati un bottino sostanzioso: tre motociclette di cilindrata 900 e 500 e una ventina di caschi, per un valore di circa 18mila euro.

Sul posto i Carabinieri di Borgo Santa Maria, che hanno condotto il sopralluogo, stanno raccogliendo elementi utili per le indagini. Non è chiaro se i furti possano essere collegati, ma è certo che le bande o la banda ha agito in modo professionale.

Si segnalano altri colpi. Uno in una abitazione di un tabaccaio a Tavullia che aveva dimenticato le chiavi sulla toppa. Hanno rubato diverse stecche di sigarette e una pistola scacciacani senza dover nemmeno fare la fatica di forzare l’ingresso. La merce, di valore ancora non quantificabile, non era coperta da assicurazione. Indagano i Carabinieri di Tavullia.