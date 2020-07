Pesaro, furto di prodotti per l’igiene personale: denunciato 60enne

PESARO – Si accaparra dei prodotti, evita i tornelli anti taccheggio, e tenta la fuga. Denunciato un 60enne a Pesaro.

È accaduto domenica pomeriggio, 5 luglio, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pesaro sono riusciti a fermare in tempo e a denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica un cittadino rumeno di 60 anni, in transito in Italia, che aveva appena rubato in un esercizio commerciale del luogo, l’Acqua e Sapone della zona del Palas, prodotti per la cura della persona per un valore di circa 150 euro.

L’uomo dopo aver sottratto dagli scaffali i prodotti, li ha nascosti in una borsa ed ha cercato di oltrepassare come se non avesse acquistato nulla. Ma non gli è andata bene: prima si è attivato il sistema d’allarme antitaccheggio, poi una commessa ha avvertito subito i Carabinieri che sono giunti rapidamente sul posto. Hanno trovato i prodotti nella sua borsa e li hanno restituiti subito al proprietario del negozio. L’uomo è stato condotto in caserma anche perché doveva essergli notificato un decreto ingiuntivo da parte di una Prefettura di altra provincia.