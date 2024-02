Pesaro, furto in un locale: scatta l’arresto

Pesaro – Ladro in un locale sulla spiaggia, arrestato pochi metri dopo. Pronto l’allarme della Vigilar.

Alle ore 23:14 di domenica 11 febbraio, è arrivata una chiamata alla Centrale Operativa Vigilar per segnalare un allarme presso il locale ”Luula Vista Mare”, in Bicipolitana, Linea 2 Pesaro.

Dai fotogrammi Ajax si è potuta notare una persona che si introduceva nel locale; immediatamente sono stati gli agenti Vigilar ad inviare un’auto sul posto e nello stesso frangente a chiamare il NUE112 , per entrare in contatto con la polizia di Stato.

La Centrale Operativa si è attivata a contattare anche il cliente, il quale riferisce che non essendo in città avrebbe mandato qualcuno a verificare se all’interno del locale mancasse qualcosa.

All’arrivo della persona sul posto è stato effettuato il sopralluogo interno al locale e da un primo controllo si è riscontrata una finestra rotta e una bottiglia mancante. La polizia di Stato, grazie alla descrizione fornita dalla nostra Centrale Operativa ha arrestato il ladro pochi metri più avanti.

«Mettiamo in evidenza gli esiti sempre più risolutivi e veloci degli interventi della vigilanza privata Vigilar in questi frangenti che portano ad individuare il pericolo, intervenire per poi risolverlo, in collaborazione costante con le forze dell’ordine. La tecnologia che utilizziamo ci permette di scongiurare falsi allarmi e di vedere in tempo reale cosa succede sul posto, dandoci la possibilità di decidere il da farsi in pochi minuti».