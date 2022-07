Pesaro, la droga e tutto il necessario per tagliarla nel marsupio: un arresto

PESARO – La droga e tutto il necessario per confezionarla nel marsupio sotto la maglietta, arrestato giovane Gambiano.

I poliziotti del reparto prevenzione e crimine della questura di Pesaro hanno effettuato una serie di controlli nella zona del parco Miralfiore e stazione del treno. Qui hanno pizzicato un gambiano di 28 anni che alla vista degli agenti ha mostrato segnali di nervosismo.

Scattata la perquisizione personale: il giovane ha dovuto mostrare un marsupio che conteneva quasi 30 grammi di hashish. Un pezzo intero da tagliare in dosi. Sotto la maglia c’era un secondo marsupio nascosto. E all’interno il giovane gambiano aveva un bilancino di precisione, sostanza da taglio e un piccolo coltello. Tutti attrezzi e armamentari necessari per tagliare la droga e venderla all’occorrenza su richiesta. Il 28enne, privo di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ieri mattina, venerdì 15 luglio, la direttissima in tribunale a Pesaro davanti al Gip. Il giovane, difeso dall’avvocato Diego Dell’Anna del foro di Pesaro, ha patteggiato a sette mesi. Essendo clandestino, il giudice ha rilasciato il nulla osta per l’espulsione e il rimpatrio. La pena è sospesa, torna libero.