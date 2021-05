Pesaro, danneggiati gli ingressi di due condomini: ci sono i filmati per risalire ai colpevoli

La polizia locale è intervenuta in via Veretti e via Ariani nella zona del Pentagono. Ci sarebbero dei sospettati

PESARO – Due boati, l’allarme dei residenti. A essere stati presi di mira sono le vetrate di due condomini di Pesaro. Sul posto la Polizia locale che sta portando avanti le indagini.

Gli agenti della Municipale sono intervenuti intorno alle 23:20 a seguito di una doppia segnalazione di atti vandalici in due condomini in via Ariani e di via Veretti nella zona del Pentagono. Sul posto sono state rinvenute due porte in vetro di accesso ai palazzi, danneggiate. Esistono filmati delle telecamere di videosorveglianza che gli agenti stanno visionando per portare avanti le indagini.

Ci sarebbero dei sospetti, ma devono essere confermati. Probabilmente chi ha danneggiato i portoni, conosceva il posto.