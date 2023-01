Pesaro, da un controllo si scopre che deve scontare due anni: portato in carcere

PESARO – Deve scontare due anni, i carabinieri controllano un sessantenne e scoprono le sue pendenze con la giustizia.

Nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pesaro hanno proceduto al controllo di un sessantenne residente nella periferia della città. Nel corso degli accertamenti è emerso che lo stesso aveva in pendenza un conto con la giustizia italiana: deve infatti scontare due anni di carcere a seguito del cumulo di condanne riportate nell’ultimo quinquennio per i reati di lesione personale, e rifiuto degli accertamenti relativi alla guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’influenza di stupefacenti. L’uomo aveva cercato di far perdere le proprie tracce e non si era dato ad alcuna attività lavorativa.

Ieri sera, sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno rilevato un indicente stradale autonomo. Un centauro pesarese di 40 anni è andato fuori strada andando a collidere con un muretto e causando importanti danni alla sua moto. Nel corso degli adempimenti di Legge, i Carabinieri hanno dovuto prendere atto del suo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinici per la verifica di un eventuale uso di alcool o altro prima di porsi alla guida del mezzo. Di conseguenza gli è stata ritirata la patente di guida e la sua condotta verrà posta la vaglio dell’Autorità Giudiziaria.