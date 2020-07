Pesaro, controlli anti abusivismo: fuggi fuggi e sequestri

PESARO – Controlli anti abusivismo in spiaggia. Retata della polizia locale e della capitaneria di porto sulle spiagge di Ponente e Levante.

Appena arrivati sull’arenile, c’è stato il fuggi fuggi generale e tre ambulanti abusivi, per evitare di incappare in sanzioni salate fino a 5000 euro, hanno preferito abbandonare la merce.

La merce sequestrata

Circa un centinaio i capi di abbigliamento e accessori sequestrati dalla Polizia Locale. Tra questi nessun prodotto contraffatto. I controlli proseguiranno per tutta l’estate per cercare di arginare un fenomeno che danneggia chi paga regolarmente le tasse e paga l’affitto dei locali.

In settimana un abusivo aveva ricevuto una multa pesante perchè non in possesso di alcuna licenza.

La scorsa settimana un cittadino del Bangladesh era stato denunciato per aver opposto resistenza. Anche per lui era scattato il divieto di ripresentarsi in spiaggia e la multa da 5000 euro.

Anche l’amministrazione comunale è attenta al tema. Sono stati apposti oltre 40 cartelli contro l’abusivismo in spiaggia. Con multe salate anche per chi compra.