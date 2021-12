PESARO – I capi di abbigliamento contraffatti e rubati, denunciato un pesarese. Gli agenti della squadra Volante della Questura di Pesaro nella notte tra lunedì e martedì 7 dicembre, verso le 2,50 hanno imposto l’alt a un pesarese di 49 anni nella zona di Largo Aldo Moro mentre era a bordo della sua Audi. Per gli agenti si trattava di un volto noto perché pregiudicato. L’uomo non voleva sottoporsi al controllo e ne è nato un alterco con strattonamenti verso gli agenti. Il personale della polizia non è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Una volta riportata la calma gli agenti hanno controllato il veicolo. All’interno hanno trovato 13 capi di abbigliamento, per la precisione 11 giubbotti di marche di pregio ma contraffatti e due camicie a marchio H&M. Da un rapido controllo è emerso che le due camicie erano state rubate dal negozio pesarese proprio in quella giornata. Per questi motivi gli agenti hanno denunciato il 49enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.