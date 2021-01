Pesaro, cade in bicicletta in un dirupo del San Bartolo: salvato dai vigili del fuoco

PESARO – Un giro in mountain bike sul San Bartolo si trasforma in una giornata di apprensione. I vigili del fuoco nella tarda mattinata di domenica hanno salvato un escursionista precipitato in uno dei dirupi del colle a picco sul mare Adriatico.



Il giovane era insieme a un gruppo di pesaresi appassionati di mountain-bike, in tutto una decina, e stava percorrendo una strada sterrata. Intorno alle 11 nella zona più o meno all’altezza del locale “Il Sorpasso” per case tuttora in corso di accertamento, il biker ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto nella scarpata. Nella caduta si è ferito ed è rimasto impossibilitato a risalire.



I compagni non potevano nemmeno tentare di raggiungerlo ma hanno dato immediatamente l’allarme e sul posto si è portata subito una squadra dei vigili del fuoco di Pesaro che si è messa all’opera con tecniche specializzate del soccorso Saf, il soccorso Speleo alpino fluviale. Calatisi nella vegetazione i vigili del fuoco hanno raggiunto il ciclista e l’hanno imbragato e soccorso.



Per fortuna le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi del previsto. Il volo è stato brutto, ma nella caduta pare essersela cavata solo con alcune costole rotte. Il salvataggio si è concluso intorno alle 12.30 con il ciclista che è poi stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San salvatore di Pesaro.