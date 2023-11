Pesaro, botte e urla al kebab di via San Francesco: due feriti

Un giovane tunisino non avrebbe gradito il cibo e pretendeva di uscire senza pagare. Poi pugni e testate

PESARO – Botte da orbi, urla e sirene. Una violenta lite è esplosa in via San Francesco, a Pesaro, nella tarda serata di sabato.

Secondo quanto si riesce a ricostruire dai testimoni, un 18enne tunisino è entrato al King Kebab nella centralissima via di Pesaro. Preso il suo panino, avrebbe iniziato a criticare la qualità del cibo che non era di suo gradimento. Tanto da uscire senza pagare. Ne è nato un alterco con il titolare, un uomo del Bangladesh sulla trentina che ha rivendicato il fatto che il giovane anche il giorno precedente non avrebbe pagato.

«Mi devi 10 euro». Frase su frase, insulto su insulto è intervenuto a dare manforte al titolare anche un ragazzo del Bangladesh. E dalle parole grosse si è andati oltre. Tanto che il tunisino avrebbe colpito con un pugno il bengalino.

Il titolare avrebbe rimediato una testata in fronte.

Con il parapiglia avviato e acceso, sono intervenute diverse persone per separare i protagonisti. E contestualmente sono state chiamate le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri e a supporto la polizia. Tanti i curiosi che si sono affacciati per capire cosa fosse successo, tra urla e proteste.

Sono stati sentiti i vari testimoni mentre i due bengalesi sono finiti al pronto soccorso con ecchimosi e bernoccoli. Toccherà a loro sporgere denuncia per lesioni nei confronti del tunisino, perché non essendoci ferite gravi, non si può procedere d’ufficio.