Pesaro, appena maggiorenni e con 2 kg di marijuana nel borsone: arrestati

PESARO – Due giovanissimi con oltre due kg di marijuana, arrestati dalle Volanti della Questura di Pesaro e Urbino.

Venerdì pomeriggio una pattuglia, composta da operatori della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Volante della Questura, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha proceduto al controllo di una Mini Cooper notata, lungo via Flaminia, nei pressi del Colle Ardizio, mentre si stava dirigendo in direzione della città di Fano. A bordo vi erano due giovani residenti nel fanese, un italiano di anni 19 e un cittadino albanese di anni 18, che all’atto del controllo non hanno fornito una spiegazione plausibile sul fatto che si trovassero fuori Comune e allo stesso tempo mostravano un ingiustificato stato di agitazione.

Il loro atteggiamento ha insospettito alquanto i poliziotti, che hanno deciso di approfondire il controllo verificando che cosa stessero trasportando all’interno del veicolo. La loro attenzione, infatti, veniva attirata da un borsone appoggiato sui sedili posteriori. Alla richiesta di mostrare che cosa contenesse, i due ragazzi si sono mostrati palesemente imbarazzati abbozzando una serie di risposte in contrasto fra loro. L’evidente imbarazzato trovava la sua giustificazione una volta verificato il contenuto, consistente in due buste sottovuoto con all’interno circa 2,2 Kg di marijuana.

Conseguentemente i due giovani sono stati arrestati. Le perquisizioni domiciliari operate nei loro confronti portavano al rinvenimento, nell’abitazione dell’albanese, di un bilancino elettronico di precisione e di altri involucri con tracce di marijuana, comprovanti la pregressa attività di spaccio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati portati alla Casa Circondariale di Pesaro. Nella mattinata di lunedì 1 febbraio si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, all’esito della quale il Giudice ha disposto per il 18enne la misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari e per il 19enne l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione conclusasi nel pomeriggio di venerdì scorso, conferma l’impegno qualificato delle Volanti nel controllo del territorio, che nell’ultimo periodo hanno visto l’impiego intensivo di più pattuglie nei servizi di vigilanza.