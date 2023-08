Pesaro, in preda all’alcol e alla droga aggredisce i genitori e i poliziotti: arrestato

PESARO – Ha aggredito i genitori nell’abitazione in cui convive con loro. Non è chiaro il motivo e soprattutto non era nemmeno la prima volta. Nonostante la paura nel vedere un figlio in quelle condizioni, in forte alterazione psicofisica dovuta a sostanze, i due sono riusciti a chiedere aiuto e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia di Pesaro.

I fatti si sono consumati in una abitazione della zona Celletta lunedì pomeriggio. A spargere paura un giovane di 32 anni che non si è limitato ad aggredire i genitori, ma anche i poliziotti quando sono entrati in casa e hanno tentato di calmarlo. Gli agenti lo hanno placcato e arrestato. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale.

Il 32enne è già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di violenza in famiglia contro i genitori che hanno sempre cercato di aiutarlo. La reazione violenta sarebbe legata a un abuso nel consumo sia di alcol che di cocaina.

L’aggressore, un italiano, è stato trasferito nel carcere di Villa fastiggi in attesa della convalida dell’arresto.