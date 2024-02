Perde il controllo del tir e si ribalta: maxi incidente sulla A14 tra Fano e Pesaro

FANO – Maxi incidente sulla A14 tra Fano e Pesaro in direzione nord nel tardo pomeriggio del febbraio. Erano circa le 18 30 un camion cisterna, all’altezza del km 163, avrebbe invaso l’altra corsia per poi ribaltarsi.



L’asfalto è stato ben presto invaso dal liquido che stava trasportando, ovvero mosto. Sul posto i vigili del fuoco che provveduto ad estrarre il conducente dalla cabina. Per fortuna non sono rimasti coinvolti altri mezzi, ma l’ingombrante mezzo rimasto inerme sulla carreggiata ha comportato non pochi disagi: ben due i chilometri di coda accumulati in direzione nord. Intervenuti anche il 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.