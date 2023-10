Pedaso, pedinamenti e dispetti al vicino di casa: nei guai moglie e marito

PEDASO – Presunti pedinamenti, dispetti e vari altri atti persecutori nei confronti di un vicino di casa, segnalati marito e moglie. I carabinieri di Pedaso hanno concluso degli accertamenti avviati in seguito a una denuncia presentata da un residente del luogo. La denuncia ha portato a segnalare alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori due coniugi, residenti nel medesimo complesso residenziale del denunciante. La vittima ha infatti raccontato che i presunti autori di tali atti persecutori, due coniugi, avrebbero perpetuato comportamenti vessatori nei suoi confronti sin dal 2018. Questi comportamenti includerebbero pedinamenti, riprese audiovisive tramite telefono cellulare negli spazi condominiali e continui dispetti. Inoltre, il denunciante ha precisato che i coniugi avrebbero installato una telecamera audio/video su una parete esterna adiacente a una finestra di sua proprietà. Questa telecamera avrebbe costretto il denunciante a tenere accesa una radio per preservare la riservatezza delle sue conversazioni private, inducendolo a modificare le sue abitudini di vita. L’importanza della denuncia di atti persecutori non può essere sottovalutata, poiché rappresenta un passo fondamentale nella difesa dei diritti individuali e della tranquillità. I carabinieri di Pedaso, in risposta a questa segnalazione, hanno immediatamente attivato il codice rosso e stanno collaborando con l’Autorità Giudiziaria per condurre approfondite indagini sul caso.