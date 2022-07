Paura in centro ad Ancona: commerciante derubata, cade e si ferisce inseguendo i ladri

ANCONA – Attimi concitati lungo corso Garibaldi, ieri, martedì sera (12 luglio) intorno alle 18. Tre persone, due donne e un uomo, sulla cinquantina, si sono introdotte all’interno dell’ottica in centro, di fronte alla Galleria Dorica. Mentre le donne distraevano l’anziana titolare, l’uomo s’intascava un paio di occhiali e subito dopo sono usciti dal negozio. La commerciante, essendosi accorta del furto, si è messa sui passi dei tre ladri, ma è inciampata caduta rovinosamente a terra.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta un’autoambulanza della Croce Gialla che ha prestato soccorso all’ottantunenne titolare dell’esercizio che è apparsa subito sotto choc, pur non riportando contusioni gravi. Solo un taglio sul mento che le è stato curato al pronto soccorso con due punti di sutura.

La dinamica del furto

È accaduto tutto nel giro di pochi minuti. I tre ladri, descritti dalla commerciante come persone adulte, l’uomo tra i 50 e i 60 anni, ben vestiti, sono entrati nel negozio con l’intento di acquistare degli occhiali. Una delle due donne ha subito chiesto alla titolare di mostrarle alcuni modelli, e mentre l’anziana era occupata l’uomo si prodigava a sfilare un paio di occhiali dalla colonnina girevole. A quel punto, una volta avvenuto il furto, i tre (a detta della commerciante con un forte accento straniero) hanno ringraziato la commerciante e si sono dileguati. È bastato poco alla titolare per notare che nella colonnina porta occhiali c’era un espositore vuoto. Quindi è uscita dal negozio e ha notato il gruppetto che, come se nulla fosse, si passava di mano in mano il bottino. Così si è messa sui loro passi per vedere verso quale direzione fossero diretti, ma forse per la concitazione, l’anziana è inciampata ed è volata a terra battendo fortemente il mento. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi che sono arrivati dopo pochi minuti. La donna è apparsa sotto choc ed è stata portata al pronto soccorso dove le è stata medicata la ferita.

La sicurezza

L’ennesimo episodio conferma un problema di sicurezza nel centro città. Dopo i bulli e le scorribande dei vandali nei negozi, adesso cominciano anche i furti. E, a quanto pare, non sono più solo giovani teppisti gli autori. Tra i commercianti serpeggia la paura e un senso di forte insicurezza, nonostante la polizia locale ha dislocato i vigili di quartiere per un monitoraggio più attento e diretto sul territorio.