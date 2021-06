Ancona, parolacce ai passanti e minacce agli agenti della polizia: arrestata una donna

ANCONA – Ieri sera, domenica 27 giugno, alle 19.30 circa, durante il controllo del territorio, una pattuglia della “volante” è stata inviata dalla centrale operativa in piazza Roma. infatti erano arrivate numerose chiamate al numero di emergenza che segnalavano la presenza di una donna aggressiva che molestava i passanti e che aveva presi a calci un banchetto dove si vendevano piante. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno identificato subito la donna, già conosciuta alle forze dell’ordine. La donna teneva al guinzaglio un cane bulldog e gridava a squarciagola parolacce, oltraggiando i passanti e poi gli stessi agenti. I

poliziotti, dopo essere riusciti a caricarla in macchina, l’hanno accompagnata in Questura per gli accertamenti di rito. Anche negli uffici della Questura, la donna ha continuato a gridare. Per questo motivo la donna, con numerosi precedenti di polizia, è stata arrestata per lesioni, oltraggio, resistenza a pubblico uffciale e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.