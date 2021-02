Ostra, malore fatale al lavoro: addio a Graziano Baldini

Il 50enne, noto in paese, era in un cantiere edile per la ristrutturazione di un'abitazione quando si è sentito male: inutili i soccorsi

OSTRA – Un malore mentre lavorava. Questa la causa del decesso avvenuto questa mattina in un cantiere a Ostra. A perdere la vita è stato un uomo del posto, Graziano Baldini, classe ‘71.

Noto in tutta Ostra, Baldini stava lavorando in un cantiere edile, allestito per poter effettuare i lavori di ristrutturazione di un’abitazione: stava svolgendo delle riparazioni al secondo piano della casa, quando si è sentito male. Il malore, improvviso e grave, non gli ha lasciato scampo.

Sul posto si sono recati gli operatori del 118. Nonostante l’allerta sia stata data immediatamente, per Graziano Baldini non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Al termine degli accertamenti da parte dei Carabinieri, che hanno informato il magistrato, la salma è stata rimessa a disposizione dei familiari ma il funerale del 50enne non è stato ancora fissato.