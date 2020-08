Osimo, sterpaglie a fuoco a ridosso dei binari: transito dei treni sospeso, pompieri al lavoro

OSIMO – Sono al lavoro dalle 14 di oggi, 7 agosto, per tentare di spegnere l’incendio ma la gestione delle fiamme è molto difficile per il forte vento caldo che sta soffiando in queste ore e che lo sta alimentando. I Vigili del fuoco del distaccamento osimano stanno intervenendo per un rogo di sterpaglie ad Osimo lungo la statale 16 a ridosso dei binari della ferrovia. L’intervento è in atto e al momento risulta sospeso il transito dei treni per dar modo alle squadre di operare in sicurezza.

Le fiamme si stanno sviluppando nei campi adiacenti alla linea ferroviaria che va dalla zona di San Rocchetto di Castelfidardo in direzione Osimo Stazione verso Villa Musone.

Stanno intervenendo quattro squadre dei Vigili del Fuoco con quattro autobotti e due mezzi 4×4. Sul posto anche il funzionario dei Vigili del fuoco. Ancora al vaglio le cause all’origine del rogo, probabilmente di natura accidentale.