Osimo, slittano i funerali di Marco Binci

OSIMO – L’autopsia disposta all’ultimo minuto, al posto dell’ispezione cadaverica, ha fatto spostare il già fissato funerale di Marco Binci, 47enne padre di famiglia deceduto martedì scorso (26 agosto) a Padiglione di Osimo mentre era in sella al suo maxiscooter nello schianto contro una Fiat Panda. La cerimonia funebre è stata spostata da stamattina (30 luglio) a lunedì primo agosto alle 17 sempre nella chiesa della Sacra Famiglia. Costernati dal dolore la moglie Manila Scarponi e i due figli dell’uomo. La famiglia invita a non portare fiori ma donazioni alla Croce rossa osimana. Aveva una vita davanti Binci, pittore edile, che avrebbe compiuto gli anni il 30 agosto. Invece ha dovuto lasciare troppo presto la famiglia nello sconforto oltre che una comunità intera in lutto. Con Osimo a piangerlo anche Jesi, città di cui era originario. Continuano intanto le polemiche sulla lamentata pericolosità di quel quadrivio semaforico, per cui in molti chiedono una rotatoria.