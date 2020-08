Osimo: sei persone denunciate e tre segnalate per droga e alcol

Per il Ferragosto la Compagnia Carabinieri cittadina ha predisposto una serie di controlli sia lungo la riviera del Conero sia in Valmusone. L’attività ha impiegato 36 militari e 18 autoradio

OSIMO – Per il Ferragosto la Compagnia Carabinieri di Osimo, nell’ambito dei servizi straordinari sul territorio programmati dal Comando Provinciale di Ancona, ha predisposto una serie di controlli sia in Riviera del Conero che in Valmusone. L’attività ha impiegato 36 militari e 18 autoradio e sono stati controllati strutture ricettive, stabilimenti balneari, spiagge libere lungo tutto il tratto, autostazioni del trasporto pubblico urbano ed extraurbano: identificate 329 persone e 218 veicoli e contestate 15 infrazioni al Codice della strada. Denunciate sei persone e segnalate tre alla Prefettura.

A Osimo venerdì 14 agosto è stato denunciato un 41enne residente nel maceratese per furto aggravato continuato. L’uomo è stato ritenuto responsabile dei furti all’interno della del Duomo di Osimo da dove è riuscito a portare via circa 200 euro in totale. L’indagato era solito addentrarsi nella parrocchia nelle ore pomeridiane e, quando c’erano pochi fedeli presenti, con un attrezzo artigianale riusciva a prelevare le banconote dall’elemosiniere per poi allontanarsi senza destare sospetti.

Il 15 i militari hanno fermato due donne di 64 e 29 anni ritenute responsabili di possesso ingiustificato di strumenti atto allo scasso. Sono state sorprese mentre si aggiravano nel parcheggio dell’hotel Parco di Castelfidardo con fare sospetto, senza fornire una giustificazione valida sulla loro permanenza lì. Fermati anche un 27enne e un 33enne ritenuti responsabili, rispettivamente, di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I due ragazzi, sottoposti ad un controllo alla circolazione stradale in via Jesina a bordo di una Fiat Punto, sono stati trovati in possesso di quattro grammi di marijuana, ceduti dal primo al secondo, ed un coltello da cucina con lunghezza complessiva di circa 20 centimetri.

Domenica 16 a Camerano è stato fermato un 37enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un manganello “sfollagente” a bordo della propria auto mentre percorreva la strada provinciale 2.

I segnalati sono un 20enne per manifesta ubriachezza, dopo le segnalazioni di schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica in piazza Nuova pervenute al 112 venerdì 14 agosto scorso e un 19enne e un 28enne a Loreto e Osimo (domenica 16) per uso personale di sostanze stupefacenti. I due infatti sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 0,5 e 0,2 grammi di marijuana.